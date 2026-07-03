Casamento de Taylor Swift com o jogador Travis Kelce gera comoção mundial

A cantora e o atleta de futebol americano devem se casar na noite desta sexta-feira (3), em uma arena de Nova York

A expectativa mundial pelo casamento da rainha do pop Taylor Swift com o astro da NFL Travis Kelce atingiu seu ápice nesta sexta-feira (3), com relatos de que o casal já teria dito o “sim”, antes de uma comemoração extravagante no lendário Madison Square Garden, em Nova York.

Ofuscando as comemorações nacionais pelo 250º aniversário da independência americana, o casamento do ano acontece em meio a um bloqueio de informações quase total e a um dispositivo de segurança digno de chefes de Estado. A cobertura frenética da cerimônia incluiu fontes que informaram à coluna Page Six, do New York Post, que a cantora e o jogador já haviam se casado, diante de “um grupo pequeno de pessoas queridas”.

As comemorações começaram ontem, com um jantar para 100 convidados no Madison Square Garden. Barreiras de segurança foram erguidas no entorno do local e uma tenda branca foi montada na entrada VIP, para impedir a visão da chegada dos convidados. Cortinas também foram instaladas nas janelas do estádio.

A cantora Selena Gomez, supostamente uma das madrinhas, compartilhou com seus 405 milhões de seguidores no Instagram uma foto em que aparecia com um vestido de festa. Os atores Bradley Cooper e Adam Sandler, entre outros, foram fotografados perto do Garden.

Segundo a imprensa especializada, o casal presenteou os convidados com caixas de veludo preto que aparentemente continham uma taça de champanhe com diamantes.

Donuts e lagosta

Para o grande evento de hoje, os mil convidados assinaram um acordo de confidencialidade e não poderão usar seus telefones. Segundo veículos americanos, entre eles estão a atriz Zoe Kravitz e as modelos Gigi Hadid e Cara Delevingne.

Fotógrafos registraram a chegada de helicóptero do cineasta Steven Spielberg e do rapper Jay-Z a Nova York. A cantora Stevie Nicks e o cantor Tim McGraw vão se apresentar no casamento, e há rumores de que Ed Sheeran também subirá ao palco, segundo a Page Six.

A festa deve começar com coquetéis durante a tarde, antes de uma recepção que vai se prolongar até a noite. Alguns moradores de Nova York mostraram-se incomodados com o evento. “Acho que já temos problemas suficientes. Os policiais, que tanto se esforçam para manter a paz e reduzir a criminalidade na cidade, não têm por que ficar ali parados”, criticou Natalie Reed.

As atualizações em tempo real incluíam a chegada de caminhões com entregas de donuts e lagosta.

Conto de Fadas

Os “swifties”, como são conhecidos os fãs da cantora, lotaram vários pontos de Nova York, cidade que Taylor cita em várias de suas músicas. “Ela é a maior dos Estados Unidos, é a nossa rainha, é tudo”, exaltou Alyssa Heinen, de 24 anos, moradora de Manhattan. “Estamos tão felizes por ela ter encontrado o amor de sua vida e por ele também ser alguém tão importante, que, para nós, é como um casamento real.”

A assessora da cantora informou que o casal doou nesta semana US$ 26 milhões (R$ 142 milhões) para diversas organizações sem fins lucrativos, principalmente em Nova York e em Kansas City, cidade onde Kelce atua.

Taylor revelou seu noivado em agosto passado. Os fãs se encantaram com a ideia de um casamento de conto de fadas da artista, que construiu sua carreira com canções de amor e desilusão.

Vencedora de 14 prêmios Grammy, Taylor teve um último ano estelar, com o sucesso do álbum “The Life of a Showgirl”, sua inclusão no Hall da Fama dos Compositores e uma nova música na trilha sonora de “Toy Story 5”.

Travis Kelce, que joga no Kansas City Chiefs, vai disputar sua 14ª temporada da Liga Nacional de Futebol Americano.