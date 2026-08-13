Quem é Conor Kennedy, sobrinho-neto de JFK e marido de Giulia Be que foi preso

O jovem de 32 anos foi detido acusado pelas autoridades russas de atuar como mercenário ao lado das Forças Armadas da Ucrânia

O marido da cantora brasileira Giulia Be e sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy Conor Kennedy, de 32 anos, foi preso nesta quinta-feira (13) acusado pelas autoridades russas de atuar como mercenário ao lado das Forças Armadas da Ucrânia.

Seus pais são Robert F. Kennedy Jr. (conhecido como RFK Jr), advogado ambientalista e candidato independente à presidência dos Estados Unidos, e Mary Kennedy, que morreu em 2012 aos 52 anos.

Ele tem cinco irmãos: Kyra, de 29, Fin, de 27, e Aidan, de 23. Robert “Bobby” Kennedy III, de 39, e Kathleen “Kick” Kennedy, de 36 são frutos do primeiro casamento de seu pai. Em 2023, a fortuna de RFK Jr. foi avaliada em US$ 15 milhões pela “Forbes”.

Formado em História e Literatura e também Direito, segundo a revista “People”, ele já tinha sido preso em 2013 por “desobediência civil” durante um protesto contra um oleoduto. Na época, seu pai também foi detido. Em 2017 ele foi preso mais uma vez por brigar com um homem do lado de fora de uma boate nos EUA, segundo a família Kennedy disse à “People”, defendendo um amigo gay que foi assediado.

Em 2022, ele virou notícia na imprensa dos EUA após revelar no Instagram que virou voluntário para lutar na Ucrânia. “Como muitas pessoas, fiquei profundamente comovido com o que estava acontecendo na Ucrânia durante o ano passado. Eu queria ajudar. Quando eu ouvi falar sobre a Legião Internacional da Ucrânia, eu fui à embaixada para me alistar no dia seguinte”, escreveu.

Conor Kennedy e a cantora Giulia Be, que se casaram em março deste ano, ficaram noivos em agosto de 2024. Os dois se conheceram em 2021 e começaram a namorar em 2022. Atualmente, eles já moram juntos.