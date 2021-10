Casos de Família: Entenda a briga entre a mãe de Gabriel Medina e Yasmin Brunet

Nesta semana, Simone Medina comparou a modelo a ‘uma atriz pornô’ e disse ter vídeos íntimos da nora; Yasmin negou acusações e pediu respeito

Reprodução/ Instagram Sogra e nora não se dão bem desde o início do relacionamento da modelo com o surfista, no início de 2020



A vida íntima do surfista Gabriel Medina têm aparecido bastante na mídia nos últimos meses, desde que o atleta se casou com a modelo Yasmin Brunet, em janeiro deste ano. O motivo? A família do surfista parece não aprovar o relacionamento e, desde então, fofocas, ações judiciais e acusações rondaram as redes sociais. Tudo começou em 2020 quando Yasmin anunciou sua separação do modelo Evandro Soldati, com quem estava casada desde 2012. Poucos meses depois ela foi vista com Medina e os dois engataram um romance. Menos de um ano depois, os dois se casaram em cerimônia sem a presença de parentes, no Havaí. Em fevereiro de 2021, o casal parou de seguir a mãe do surfista, Simone, e o padrasto, Charles Saldanha, nas redes sociais e a ‘briga’ ganhou a mídia. Segundo publicações do jornal ‘Extra’, a família de Medina não aprovava o casamento relâmpago e tinha ‘medo’ da influência da modelo na carreira do atleta. Simone alegou em entrevistas que a modelo é ‘controladora’.

Por conta disso, Charles que era o técnico de Medina desde o início de sua carreira, foi demitido e o australiano Andy King assumiu o posto de coach. No meio dessa confusão familiar, Medina e Yasmin compraram briga com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) que não autorizou a viagem da modelo para Tóquio 2020. Com as restrições pela Covid-19, apenas técnicos poderiam viajar com os competidores. Medina foi eliminado na semifinal, o que rendeu críticas de Yasmin à entidade. Depois disso a richa familiar chegou à Justiça. Sócia na empresa de gerenciamento esportivo do filho, Simone recorreu às autoridades sobre o não pagamento de seu salário, que o surfista tinha parado de repassar. Em acordo, ficou decidido que a família ficaria com alguns imóveis, mas não poderiam mais ‘explorar comercialmente a imagem do filho’. O Instituto Gabriel Medina, sediado na Praia de Maresias, em São Paulo, era administrado pela família e foi fechado em setembro por causa das desavenças.

Novos capítulos

Nesta semana, a briga ganhou um novo capítulo. Simone Medina comparou Yasmin a uma atriz pornô e disse nas redes sociais que teria um vídeo que mostra a modelo tendo relações sexuais com um homem. Nesta quinta-feira, 14, Yasmin publicou um longo texto em sua página oficial do Instagram e desmentiu as falas da sogra. “Quero me manifestar sobre algumas notícias que saíram essa semana. Uma delas diz que existiria um vídeo íntimo meu em posse uma familiar do meu marido. Essa informação não procede. Não existe tal material. E nunca existiu. No entanto, eu preciso ressaltar que, mesmo que existisse, é lamentável querer diminuir uma mulher por exercer sua sexualidade”, escreveu a modelo. A mãe de Medina também citou que Yasmin teria tido um relacionamento homoafetivo, ao qual ela também negou.

“Uma outra mentira criada para me atacar seria sobre um suposto relacionamento homoafetivo. Como se viver um amor fosse algo que ofenderia… E me entristece esse tipo de atitude nos dias de hoje. Eu prezo pelo respeito às mulheres e por todos aqueles que vivem seus amores”, completou. A modelo afirmou que não teria nada para se envergonhar e pediu respeito. É difícil saber onde essa história vai terminar, quem fala a verdade e o que tem por trás de todo o afastamento, mas deve render por algum tempo.