‘Zé do Caixão’ ganhará novo filme produzido por Elijah Wood

O personagem Zé do Caixão, criado pelo brasileiro José Mojica Marins, ganhará uma nova versão no cinema produzida por Elijah Wood, conhecido por interpretar Frodo na franquia ‘Senhor dos Anéis’. O projeto envolve a produtora de Wood, SpectreVision, e os diretores Daniel Noah e Josh C. Waller. A empresa One Eyed Films, que detém os direitos do personagem, informou que firmou contrato com a empresa de Wood, que irá produzi uma versão mais popular e atualizada do personagem, visando atingir um público “novo e mais amplo”.Além do projeto, Zé do Caixão também aparecerá em um longa espanhol que está sendo roteirizado. A produção será escrita por Adrian Garcia Bogliano e Lex Ortega, que dirigirá o longa que deve reinventar uma história de origem para o personagem.