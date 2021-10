Rock In Rio 2022 anuncia Camila Cabello e Bastille como atrações do Palco Mundo

Cantora cubana e banda britânica se juntam ao Coldplay como atrações internacionais do sexto dia do festival; apresentações acontecerão no dia 10 de setembro

Divulgação/Rock In Rio Cantora se apresentará no dia 10 de setembro



Horas depois de anunciar o Coldplay como novo headliner, o Rock In Rio 2022 confirmou que a cantora cubana Camila Cabello e a banda britânica Bastille também irão se apresentar no Palco Mundo no dia 10 de setembro. A informação foi anunciada pela organização do festival na noite desta quinta-feira, 14. Essa será a primeira vez que as duas atrações se apresentarão no festival. Camila ganhou fama quando participou do grupo Fifht Harmony, mas já produziu diversos hits em sua carreira solo, como ‘Havana’ e ‘Señorita’, parceria com seu companheiro Shawn Mendes. Já o quarteto britânico é famoso por sua canção ‘Pompeii’ e pela colaboração com o DJ Marshmello em ‘Happier’. Com o anúncio, o Palco Mundo do sexto dia do festival já está quase inteiramente definido. Ainda falta um artista para ser anunciado, que costuma ser uma banda ou cantor brasileiro.

Oi, señorita, metade do seu coração tá em Havana e a outra metade te espera na Cidade do Rock dia 10/09. Pode chegar, @Camila_Cabello! 💙#CABELLOnoRockinRio #PalcoMundo #RockinRio2022 #EuVou pic.twitter.com/KAcV8zwRIr — Rock in Rio (@rockinrio) October 14, 2021