‘A Fazenda 13’: Victor Pecoraro é eliminado do reality com 22,82% dos votos

Aline teve 51,25%, sendo a mais votada, e Gui Araújo ficou com 25,93%

Reprodução/ Instagram Ator foi o menos votado para permanecer na casa



Nesta quinta-feira, 14, rolou a quarta roça de ‘A Fazenda 13‘ entre Aline Mineiro, Gui Araújo e Victor Pecoraro. Os peões disputaram a preferência do público para permanecer no programa, e o primeiro a ser salvo foi Aline. O eliminado foi Victor Pecoraro com 22,82% dos votos. Aline teve 51,25%, sendo a mais votada e o apresentador e influenciador digital ficou com 25,93%. Na enquete realizada pela Jovem Pan, a mais votada para continuar foi Aline, com 40,4%. O mais cotado para sair era Victor, com 29,2%. Em fala pós-eliminação, Victor falou sobre sua experiência. “Curti bastante. É meu primeiro reality e sempre achei que era um jogo, tentei jogar o meu melhor e tentei fugir da roça. Talvez não seria o momento para eu sair, acho que outras pessoas poderiam estar aqui por fazer da Fazenda um hotel, mas a vida continua”, disse.