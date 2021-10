Celso Portiolli é ‘barrado’ ao tentar entrar na Globo: ‘Errei a emissora’

Apresentador fez uma brincadeira com o segurança ao passar em frente a emissora em São Paulo

Reprodução/Instagram/celsoportiolli/07.10.2021 Celso Portiolli tentou entrar na Globo e vídeo do momento viralizou



O apresentador Celso Portiolli fez uma brincadeira ao passar de carro em frente aos estúdios Globo, na zona Sul de São Paulo. “Acabei de ler no Twitter: ‘Portiolli é visto em frente à Globo e choca os fãs’. Eu estou aqui em frente à Globo, tem até o logo. Vou entrar na portaria só para encher o saco do cara”, disse o apresentador do “Domingo Legal”, do SBT, em um vídeo que foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 7. Portiolli foi com o carro até a portaria da emissora e perguntou ao segurança: “Tudo bem? Aqui é a Globo?”. O funcionário respondeu: “Isso, aqui é a Globo”.

O comunicador então brincou: “Rapaz, errei de emissora”. O segurança, que reconheceu Portiolli, não aguentou e começou a dar risada. Em seguida, ele deu a mão ao apresentador do SBT e perguntou se ele estava bem. Dando muita risada, Portiolli se despediu do segurança e começou a dar ré com o carro para sair da portaria da Globo. “Valeu, um abraço”, disse o artista ao segurança. “Olha a cara dele. Meu Deus do céu, eu não presto”, comentou o artista após ser “barrado” na portaria da emissora rival do SBT. Nas redes sociais, os seguidores começaram a comparar Portiolli com Michael Scott, personagem do ator Steve Carell na cômica série “The Office”.

CARAS O CELSO PORTIOLLI EH O MICHAEL SCOTT LIVE ACTION https://t.co/NoUGNn6lat — spooky geo 👻 (@SCARBLONDI3) October 7, 2021

KKKKKKKKKKKKKK EH O MICHAEL SCOTT VSF PRECISO DE UMA VERSÃO BRASILEIRA DE THE OFFICE COM CELSO PORTIOLLI COMO MICHAEL SCOTT https://t.co/tDAaaxGKGX — henry. (@dantflash) October 6, 2021

celso portiolli é perfeito e irei defendê-lo https://t.co/XZOiQ3kZ2R — caputi (@caputile) October 7, 2021