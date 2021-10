ENQUETE – Quem deve ficar em ‘A Fazenda 13’: Dayane Mello, Érika Schneider ou Tiago Piquilo?

Trio disputa a preferência do público em eliminação nesta quinta-feira, 7

Dayane, Érika e Tiago estão na roça



Mais uma roça está formada em ‘A Fazenda 13‘. Nesta quarta-feira, 6, Rico Melquiades, que tinha sido indicado pelo fazendeiro Gui Araújo, venceu a Prova do Fazendeiro e garantiu mais uma semana na casa. Sendo assim, a bailarina Érika Schneider, o músico Tiago Piquilo e a modelo Dayane Mello disputarão a preferência do público para permanecer no programa. Érika esteve envolvida em polêmicas na última semana, assim como Dayane que foi assunto na casa nos primeiro dias. Tiago, no entanto, foi definido como ‘planta’ em atividade na casa. A votação está aberta no site do R7 e a eliminação acontece nesta quinta-feira, 7. Mas enquanto isso, diz aqui na enquete da Jovem Pan, quem você quer que permaneça na casa? Vote abaixo: