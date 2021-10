Musa do OnlyFans diz que jogador francês ofereceu a ela R$ 321 mil por sexo

Nathalie Andreani disse que ficou ‘chocada’ ao receber a proposta e garantiu que não aceitou; identidade do atleta está sendo especulada na França

Reprodução/Twitter/OffNathalieSS8/07.10.2021 Nathalie Andreani faz sucesso com conteúdos eróticos no OnlyFans



Nathalie Andreani, considerada uma das musas do OnlyFans – rede social adulta em que é possível ganhar dinheiro com fotos e vídeos sensuais e eróticos – revelou que já recebeu “muitas propostas indecentes” e uma delas veio de um jogador de futebol francês que ofereceu 43 mil libras, cerca de R$ 321 mil, para passar uma noite com ela. A musa, de 50 anos, disse que ficou “chocada” com a proposta que garante ter recebido. “Ele era um jogador da seleção francesa. Foi uma pena porque eu teria pensado [em me relacionar com ele] se não tivesse me oferecido aquele dinheiro”, declarou Nathalie à revista Public.

As declarações da artista repercutiram na França e começou a ser especulado quem é o jogador que teria oferecido dinheiro para ter relações sexuais com Nathalie. Atualmente com 50 anos, ela ficou conhecida na França por participar de programas de televisão e realities shows locais, sendo que em um deles ela virou assunto por se relacionar com um homem com a metade da sua idade. No OnlyFans, a musa possui quase 300 postagens e para ter acesso a esse conteúdo é necessário pagar mensalmente US$ 20, cerca de R$ 109.