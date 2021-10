Rico choca peões ao delegar funções em ‘A Fazenda 13’: ‘Reclama com a direção’

Fazendeiro provocou Victor Pecoraro dizendo que ele não tem dor na coluna nas provas para ganhar dinheiro e irritou Tati Quebra Barraco ao falar que ela só come e dorme

Reprodução/Record/07.10.2021 Rico é o fazendeiro da semana e delegou as funções dos peões em 'A Fazenda 13'



Rico Melquiades venceu a Prova do Fazendeiro que aconteceu na noite de quarta-feira, 6, e conseguiu se livrar da roça. O influenciador foi indicado por Gui Araújo, que conquistou o chapéu do fazendeiro na semana passada. Na manhã desta quinta-feira, 7, Rico delegou o que cada peão vai fazer até a próxima quinta e decidiu se vingar dos participantes que já votaram nele. “Como vocês sabem e não é novidade, sou a fazendeira da semana”, brincou. “Vamos as informações importantes e simples. Primeiro, eu sou o fazendeiro e vou delegar as funções para cada um, se não gostar, reclama com a direção. Segundo, eu não sou babá de ninguém, se não sabe o que fazer com o bicho, pergunta para quem já fez.”

O fazendeiro começou a distribuição de tarefas pela vaca. “Victor [Pecoraro] reclamou a semana toda que estava com uma dor na coluna para fazer as tarefas de casa, mas quando é para fazer atividade para ganhar dinheiro e prêmio, essa dor sumia. Então, se essa dor sumia, ele vai ter que começar o trabalhinho dele na vaca”, disse Rico, que também escolheu Erasmo para dividir essa função com o ator. “Vamos agora para uma pessoinha que só come e dorme: Solange [Gomes]. Ela disse que vai meter a mão na minha cara, então se ela tem força para meter a mão na minha cara, ela vai ter que ter força para cuidar do cavalo”, falou Rico.

Após a Prova do Fazendeiro, Tati Quebra Barraco, um dos desafetos do influenciador na casa, avisou que se fosse colocada para cuidar da vaca de chifre ela não ia realizar a tarefa e todos receberiam punição. Quando foi anunciar qual animal a funkeira ia cuidar, Rico fez suspense e irritou a cantora. “Outra pessoa que come e dorme é Tati Quebra Barraco. Não sou tão ruim assim, vou colocar você nas ovelhas.” Tati então falou: “Você não é o dono da Fazenda”. O influenciador rebateu: “Mas aqui eu sou o dono. Querem ganhar R$ 1,5 milhão fácil? Vão ter que suar a trabalhar”. O fazendeiro continuou delegando as funções: “A vaca e as aves são os mais trabalhosos de fazer, então vou colocar o chato do MC Gui nas aves”. Gui Araújo ficou com a vaca de chifre, Marina com as hortas e plantas, Lary com os porcos e Aline com o lixo. Após terminar a distribuição de tarefas, Rico se justificou: “Não sou soberba, só quis colocar as pessoas que votam em mim para trabalhar”.