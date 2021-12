Celso Portiolli revela que está com câncer na bexiga e fala qual a chance de cura

Apresentador disse que descobriu a doença em estágio inicial e que já realizou um procedimento e vai começar a imunoterapia

Reprodução/SBT Celso Portiolli vai passar por um tratamento após descobrir um câncer de bexiga



O apresentador Celso Portiolli revelou nesta terça-feira, 28, que foi diagnosticado com um câncer na bexiga ao fazer exames de rotina. Assim que descobriu a doença, ele compartilhou apenas com pessoas próximas e disse que muitos parentes e amigos ainda não sabiam. O câncer foi descoberto em fase inicial e Portiolli disse que, por conta disso, está confiante de que vai vencer a doença. “A chance de cura é próxima de 100%, isso me deixou bastante aliviado, otimista, feliz, com muita fé de que vai dar tudo certo. Durante o período do meu tratamento, eu vou poder ter uma vida absolutamente normal. Vou continuar fazendo academia, vou continuar fazendo meus programas de televisão. Está tudo bem, está tudo certo, está tudo ótimo. Eu já sabia [do câncer], fiz programas ao vivo na televisão e vocês nem imaginavam, então é sinal que estou muito tranquilo”, comentou.

Neste mês, o apresentador do “Domingo Legal” fez um “procedimento endoscópico para a retirada de um pólipo da bexiga, único e pequeno”, agora ele vai precisar passar por uma imunoterapia, um tipo de tratamento, chamada BGC. Ao dar a notícia aos fãs, Portiolli aproveitou para agradecer a esposa, Suzana Marchi, os filhos, o SBT e a equipe médica do Hospital Israelita Albert Einstein. Famosos deram força ao artista. “Já deu certo amigo. Ele [Deus] está com você”, comentou a apresentadora Eliana. “Meu amor, já deu tudo certo! Abaixo de Deus você está nas mãos do melhor médico. Feliz ano novo”, escreveu a apresentadora e atriz Antonia Fontenelle. “Força, Celso! Meu tio teve o mesmo problema e ficou curadíssimo, 100%!!! Vai rolar com você também”, postou a jornalista Sonia Abrão. “Você é maravilhoso, já vai ficar tudo bem”, acrescentou o influenciador digital Carlinhos Maia.