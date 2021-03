Chamada de ‘macaca’, Lidi Lisboa se irrita com ataques racistas e faz desabafo

Ex-participante de ‘A Fazenda 12’ falou que está incomodada com as ofensas que tem recebido

Reprodução/Record/31.03.2021 Lidi Lisboa vem recebendo muitas ofensas nas redes sociais



A atriz Lidi Lisboa, que participou do reality show “A Fazenda 12”, está sofrendo ataques racistas nas redes sociais e resolveu se posicionar sobre o assunto. Indignada, a artista contou que é ofendida por causa do seu cabelo e da sua cor, além disso, é chamada de “macaca” por alguns seguidores. “Está acontecendo uma coisa muito chata na minha vida atualmente e estou um pouco incomodada com isso. Tem muitas pessoas que me acompanham e gostam de saber da minha vida, mas tem muita gente que entra no meu Instagram para me ofender, para me atacar”, falou a ex-Fazenda em uma série de stories. “Tem gente fazendo denúncias do meu Instagram, mas eu não estou agredindo ninguém”, acrescentou. Lidi disse ainda que alguns seguidores entram até nas lives que ela está fazendo somente para ofendê-la. “Está chato isso. Essas pessoas que estão me atacando, vocês não têm o que fazer? Vão procurar o que fazer, vão ajudar alguém.” Após o desabafo, a atriz compartilhou um post mostrando que perdeu seguidores após se posicionar.