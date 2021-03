De favorita a eliminada: por que Sarah decepcionou o público do ‘BBB 21’

Comentários sobre a pandemia, declarações sobre Bolsonaro e brigas com Juliette são alguns dos motivos que tiraram a sister do jogo

Reprodução/Globo Sarah foi eliminada do 'BBB 21' após perder o posto de uma das favoritas da atração



Amada em um dia, eliminada no outro. A trajetória de Sarah dentro do “BBB 21” foi cheia de altos e baixos e, em algumas semanas, a sister deixou de ser uma das favoritas da edição. Nas redes sociais, o público passou a dizer que a consultora de marketing foi uma das grandes decepções, mas o que Sarah fez para sair do pódio de finalistas e ser eliminada em um paredão com Roldolffo, que divide a opinião do público e é acusado de homofobia por causa de alguns comentários no reality? Se você se perdeu em tudo o que aconteceu, a Jovem Pan relembra a trajetória da oitava participante a deixar o programa.

Assim que o “BBB 21” começou, Sarah passou despercebida pelo público e, mesmo assim, acabou sendo salva no primeiro paredão da edição. Kerline acabou sendo eliminada porque tinha se desentendido com Lucas Penteado. Após voltar desse paredão, a sister começou a aparecer mais no jogo e caiu nas graças do público ao se aproximar de Gilberto que, até então, era um dos favoritos ao prêmio. Sarah se mostrou muito inteligente ao fazer algumas análises de jogo e por perceber que Karol Conká estava sendo vista pelo público como uma das vilãs da edição. Juliette, que foi crescendo no jogo e se tornou a favorita do público, foi excluída por boa parte dos participantes da casa e acabou sendo acolhida por Sarah e Gilberto.

Essa aliança foi muito celebrada pelos telespectadores, que passaram a chamar essa união de G3. Nesse momento, o público já tinha seu pódio definido: Juliette, Gilberto e Sarah. A consultora de marketing chegou a atingir 8,9 milhões de seguidores no Instagram e vários famosos passaram a elogiar a sister, como o ator João Vicente de Castro, que chegou a dizer que estava apaixonado pela – agora – ex-BBB. Sarah estava com tanta popularidade que chegou a receber 0,37% dos votos em um paredão com Nego Di e Fiuk, sendo a segunda participante menos votada pelo público na história do reality – o primeiro lugar é de Gilberto, que teve 0,29% dos votos no paredão que Karol Conká foi eliminada com 99,17% dos votos. O problema é que o G3 foi se enfraquecendo porque Juliette nem sempre aceitava combinar votos e sentia que não era ouvida dentro daquele grupo. Sarah começou a se afastar da paraibana e, junto com Gil, começou a se aproximar de Rodolffo e Caio. Além de não falar mais de jogo com Juliette, ela passou a falar mal da advogada.

Sarah fala sobre Juliette para Gilberto: "Ela não gosta de conversar? Com ela eu não quero mais. Não quero mais. Não quero entender mais o lado dela, que se dane, sou assim mesmo, na hora que eu tomo ranço, eu tomo ranço." Gilberto: "Ela quer botar a Viih contra você!" #BBB21 pic.twitter.com/D9Eu7cF0K7 — Tracklist (@PortalTracklist) March 24, 2021

O desafeto de Sarah com a participante que tem mais popularidade com o público fez com que algumas atitudes dela dentro da casa repercutissem de forma muito negativa aqui fora. Um dos momentos mais polêmicos foi quando Sarah comentou que gosta do presidente Jair Bolsonaro e não queria que ele sofresse um impeachment. A declaração aconteceu justamente na semana que o Brasil tinha batido um novo recorde no número de mortes por Covid-19 e o presidente estava sendo criticado pelo descontrole da pandemia no Brasil. Após essa declaração, Sarah perdeu 1 milhão de seguidores no Instagram e o apoio de vários famosos, incluindo o de João Vicente, que postou no Twitter que seu amor por Sarah tinha acabado. Outra polêmica da sister foi quando ela contou que quando recebeu a ligação de Boninho, diretor do programa, com o convite para participar do reality, ela estava em uma balada. Nas redes sociais, o público acusou Sarah de minimizar os impactos da pandemia e de não respeitar as medidas de isolamento social.

a sarah CONFIRMANDO que gosta do bolsonaro meu deus do céu pic.twitter.com/xlkNvybXyj — paulo de lucas (@overgavassi) March 5, 2021

O problema na conversa de Sarah e Arthur não foi só q eles furaram a quarentena, eles debocharam da Pandemia, Sarah debochou dos mortos! Isso não é sobre briga de torcida, não é só sobre estar bêbado, isso é sobre desrespeito e soberba, eles sabem q estão em um reality…#BBB21 pic.twitter.com/SZKTFR2tfd — MZ (@MZ_EuMesmo) March 18, 2021

A parceira de Gil também queimou sua imagem quando decidiu votar em Juliette e declarar na casa que a paraibana tinha se tornado sua primeira opção de voto. Sarah também ficou em maus lençóis quando Gil, que era o líder da semana, resolveu indicar Rodolffo ao paredão por causa de um comentário feito sobre Fiuk usar saia. O cantor sertanejo, que até então considerava Sarah sua amiga, foi procurar a sister para conversar sobre a votação e ela mentiu dizendo que não sabia quem Gil iria indicar. A atitude da consultora de marketing revoltou o sertanejo, que acabou votando nela no último paredão. Em meio a tantas polêmicas, Sarah perdeu mais 1 milhão de seguidores e acabou sendo eliminada no paredão que disputou com Rodolffo e Juliette com 76,76% dos votos.