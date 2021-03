Gilberto impressiona ao mudar o visual após eliminação de Sarah do ‘BBB 21’; confira

Pernambucano ficou desestabilizado com a saída da amiga e recebeu o apoio de Juliette

Reprodução/Globo/31.03.2021 Gilberto acredita que será o próximo a sair após a eliminação de Sarah



A eliminação de Sarah foi um baque para Gilberto, melhor amigo da consultora de marketing no “BBB 21”. Após Tiago Leifert anunciar que Juliette e Rodolffo eram os brothers que continuariam no jogo, o doutorando em economia teve um descontrole e foi amparado por João Luiz. Depois de um tempo, Gil se acalmou, mas o que achou a atenção do público ligado no pay-per-view e está sendo comentado nas redes sociais é que o pernambucano levantou durante a madrugada e tirou a barba por completo. Com um novo visual, a pergunta que muita gente está fazendo é: será que vem uma nova versão de Gil do Vigor por aí? O doutorando acredita que será o próximo a ser eliminado do programa e, em conversa com Fiuk, disse: “Saímos como dois traidores, Sarah e eu”.

Com a saída da sua parceira de jogo, Gil chorou, gritou, se culpou e precisou ser acalmado. Juliette foi atrás dele e disse que mesmo com os atritos que existem entre os dois, ela não vai virar as costas para o pernambucano. “Essa dor aí, tanta gente já sentiu e vai sentir aqui. Não aumente ela. Ela já grande o suficiente sozinha. Sinta, chore, sofra. Mas deixe ela ter o tamanho que ela tem que ter. Se você aumentar, você não segura”, disse Juliette. “Essa dor aí, tanta gente já sentiu e vai sentir aqui. Não aumente ela. Ela já grande o suficiente sozinha. Sinta, chore, sofra. Mas deixe ela ter o tamanho que ela tem que ter. Se você aumentar, você não segura”, finalizou.

To passado chocado pic.twitter.com/NC7ybBo8um — bê do vigor. 0,29% (@vigorando_) March 31, 2021

o dia mal começou e gil já tá de visual novo sem barba pic.twitter.com/2SPYtoVmHM — jeremoca (@jownlock) March 31, 2021

CHOCADO COM O GIL TIRANDO A BARBA MEU DEUS QUE LINDO pic.twitter.com/UTmO1ypZ99 — bê do vigor. 0,29% (@vigorando_) March 31, 2021