Ex-mulher de Tom Veiga diz que filha soube da morte do pai pela internet: ‘Foi muito doído’

Alessandra Veiga, que foi casada por 14 anos com o interprete de Louro José, deu detalhes de como foi para a família receber a notícia da morte no aniversário de 15 anos da filha

Reprodução/Instagram/tomveigamemory/30.03.2021 Tom Veiga morreu no dia em que a Alissa celebrava seus 15 anos



Alessandra Veiga, que foi casada com o interprete de Louro José por 14 anos, contou que foi muito difícil receber a notícia da morte de Tom Veiga no dia em que Alissa, filha do casal, celebrava seus 15 anos. “O Adrian [outro filho do casal] estava do meu lado e percebeu que tinha acontecido alguma coisa. Para ele, eu falei logo de supetão. Mas como eu ia falar para a Alissa nos 15 anos dela? Foi muito difícil para mim. Muito difícil. Ela esperava tanto esses 15 anos, a gente falava tanto. Eu e o Tom fizemos chamada de vídeo para falar desse presente para ela [o aniversário na Disney], para ver a reação dela e, no fim, ela ficou sabendo [que o pai tinha morrido] pela internet. Foi muito doído. Eu queria estar com a minha filha na hora”, contou Alessandra ao programa “A Noite é Nossa”, que vai ao ar na Record na próxima quarta-feira, 31.

Juntando o tempo de namoro e o casamento, o casal ficou junto por 16 anos, a separação aconteceu em 2018 e eles ficaram sem se falar por um ano e três meses. Tom se casou novamente, com Cybelle Hermínio Costa, mas o relacionamento durou meses e a separação aconteceu entre setembro e outubro de 2020. Segundo Alessandra, ela e o interprete de Louro José estavam combinando de se encontrar no Brasil no dia 5 de novembro, porém ele acabou morrendo vítima de um AVC no dia primeiro do mesmo mês. Ana Maria Braga foi madrinha do casamento de Tom e Alessandra e a ex-mulher do interprete do papagaio não poupou elogios a apresentadora do “Mais Você”. “A Ana fez muita coisa pelo Tom e, consequentemente, por mim e pela minha família. O Louro era a farra, e ela chamava a atenção dele como um filho. E o Tom era o parceiro. Um respeito incrível que ela tinha por ele, e o Tom também a respeitava demais”, finalizou.