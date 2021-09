Ex-namorada de Nego do Borel, Duda Reis declara torcida a Gui Araújo em ‘A Fazenda 13’

‘Minha torcida sempre foi e é 100% sua! Voa’, postou a influenciadora após o ex-namorado de Anitta ser confirmado no reality show da Record que estreia dia 14 de setembro

Reprodução/Instagram/guiaraujo13/13.09.2021 Gui Araújo estará em 'A Fazenda 13' e tem a torcida de Duda Reis



Mesmo sem saber quem serão todos os participantes de “A Fazenda 13”, a influenciadora digital Duda Reis já declarou sua torcida pelo também influenciador Gui Araújo. O ex-namorado da cantora Anitta já está confirmado no reality da Record que estreia nesta terça-feira, 14. “Estávamos todos ansiosos para esse momento. Idealizávamos, junto com seus amigos e sua equipe, esse dia desde o início do ano… e se tem uma coisa que você é, essa coisa é merecedor! Que todos possam conhecer o ‘Guilherme’ que eu e pouquíssimas pessoas conhecem. Boa sorte e vai com tudo, menino! Gui, minha torcida sempre foi e é 100% sua! Voa”, escreveu Duda no stories do Instagram. Quem também estará nessa nova edição do reality comandado por Adriane Galisteu é o ex-namorado da influenciadora, o cantor Nego do Borel.

O relacionamento entre Duda e o artista terminou de forma polêmica e foi parar na Justiça, isso porque ela acusa o cantor de violência doméstica. Quando foi revelado no “Hoje em Dia” que Nego do Borel estará em “A Fazenda 13”, o cantor disse que não deve ser intimado a depor pela polícia durante o confinamento, pois seus advogados estão resolvendo os problemas judiciais em que ele está envolvido. Na ocasião, Nego também não descartou falar do seu relacionamento com Duda em “A Fazenda 13”: “Não quero falar sobre a minha ex, hoje está tudo na mão da Justiça, mas algumas coisas eu tenho que falar porque fui injustiçado”. Como Gui é amigo de Duda, o fãs do reality já estão prevendo atritos entre ele e Nego do Borel.