Chris Rock usa caso de Jada Pinkett para provocar Will Smith: ‘Transando com o amigo do filho’

Humorista falou em detalhes pela primeira vez sobre o tapa que levou do ator há um ano no Oscar

Robyn Beck / AFP Chris Rock falou em recente show sobre o tapa que levou de Will Smith no Oscar



Um ano após levar um tapa do ator Will Smith na cerimônia do Oscar, o humorista Chris Rock falou sobre o episódio de forma mais detalhada em um show que foi transmitido ao vivo pela Netflix. “Doeu? Ainda dói, estou com o estrondo tocando no meu ouvido”, declarou o artista. No ano passado, o vencedor da categoria Melhor Ator surpreendeu o mundo ao dar um tapa no rosto de Chris ao vivo. Ele tomou essa atitude após o comediante fazer uma piada sobre o fato da sua mulher, a atriz Jada Pinkett, estar careca. A artista sofre de alopecia. Em seu recente show, Chris enfatizou: “Eu não sou uma vítima. Você nunca vai me ver na Oprah [Winfrey] ou Gayle [King] chorando. Isso nunca vai acontecer”. Em tom de piada, o humorista negou que tenha brigado com o ator. “Will Smith é significativamente maior do que eu. Não somos do mesmo tamanho. Will Smith faz filmes sem camisa. Você nunca me viu fazer um filme sem camisa”, comentou. “Will Smith interpretou Muhammad Ali em um filme. Você acha que eu fiz o teste para esse papel? Ele interpretou Muhammad Ali, eu interpretei Pookie em ‘New Jack City’.”

Chris também gerou polêmica ao fazer comentários sobre o envolvimento de Jada com rapper August Alsina. O affair foi visto como uma traição em um primeiro momento, mas posteriormente o casal falou que possui um relacionamento aberto. “Will Smith pratica indignação seletiva. Todo mundo sabe o que diabos aconteceu. E todo mundo realmente sabe que eu não tive nada a ver com essa merda. Eu não tive nenhum ‘envolvimento’”, provocou o comediante. “A esposa dele estava transando com o amigo do filho dele, certo? Eu normalmente não falaria sobre essa merda, mas por algum motivo eles colocaram essa merda na internet. Não tenho ideia por que duas pessoas talentosas fariam algo tão baixo.” A atriz falou com Will sobre o envolvimento dela com Alsina no talk show “Red Table Talk”. “Ela o machucou muito mais do que ele me machucou”, disparou Chris. Por fim, ele explicou por que não revidou a agressão: “Sabe o que meus pais me ensinaram? Não brigue na frente de branco”. O Oscar 2023 acontece no próximo domingo, 12, em Los Angeles, e o comediante teria se recusado a ser um dos apresentadores.