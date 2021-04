Ciara e o marido apresentarão programa em apoio à vacinação contra Covid-19 nos EUA

Joe Biden, Barack Obama, Shaquille O’Neal, Demi Lovato e Lin-Manuel Miranda são alguns dos nomes que também estarão no especial da NBC

Reprodução/ Instagram Ciara e o marido, o jogador de futebol americano, Russell Wilson serão os apresentadores do especial da NBC



A cantora Ciara e seu marido, o astro do futebol americano, Russell Wilson, apresentarão o especial de televisão “Roll Up Your Sleeves” (“Arregace as mangas”, em tradução livre), na NBC dos Estados Unidos no próximo domingo, dia 18. O programa tem como objetivo “educar os telespectadores, aumentar a conscientização e diminuir as preocupações em torno das vacinas contra a Covid-19“, segundo os organizadores. Além de Ciara e Russel, o programa terá participação de diversos famosos como o presidente norte-americano, Joe Biden, o ex-presidente Barack Obama e ícones do esporte como Charles Barkley e Saquille O’Neal. Nomes como Eva Longoria, Lin-Manuel Miranda, Jennifer Lopez, Matthew McConaughey e Demi Lovato também aparecerão.

Segundo levantamento da Johns Hopkins University, os Estados Unidos contabilizam 31.412.231 casos da doença desde o início da pandemia, em março do ano passado. O número de mortes é de 564.275, sendo o país com mais óbitos e infecções no mundo. Apesar disso, a vacinação por lá está acelerada. De acordo com os dados da Our World In Data, 192 milhões de doses já foram aplicadas nos cidadãos norte-americanos até as 18h desta quarta-feira, 14, sendo que 75,3 milhões de pessoas já estão totalmente imunizadas (22,9% da população total).