Rodrigo Simas ‘bloqueia’ Boninho nas redes sociais após rumores de participação no ‘BBB 22’

Ator postou alguns vídeos no Instagram simulando que está em um hotel no pré-confinamento do reality

Reprodução/Instagram/simasrodrigo/11.01.2022 Rodrigo Simas tem simulado que está no pré-confinamento do 'BBB 22'



Após circular rumores de que Rodrigo Simas seria um dos participantes do “BBB 22”, o ator resolveu brincar sobre o assunto nas redes sociais. Na última segunda-feira, 10, o artista postou alguns vídeos no Instagram simulando que estava chegando ao hotel em que os participantes da nova edição do reality show estão fazendo o pré-confinamento. “Confinado. Mas não contem que eu estou fazendo stories. Consegui entrar com o celular escondido”, postou Rodrigo. Ele também fez um vídeo simulando estar conversando com uma pessoa da produção do programa: “Obrigado! Não posso sair, né?”.

Um seguidor de Rodrigo comentou: “O novo terror do Boninho (risos)”. O ator respondeu: “Acha que não pensei nisso?”. Em seguida, ele postou um print mostrando que tinha bloqueado o diretor Boninho, o apresentador Tadeu Schmidt e os perfis oficiais da Globo e do “Big Brother Brasil” para que nenhum deles conseguisse ver seus stories. No último domingo, 9, ele também postou um vídeo simulando uma despedida da namorada, a atriz Agatha Moreira. O “BBB 22” estreia no próximo dia 17 e tanto Boninho quanto Tadeu têm soltado dicas de quem serão os famosos da edição. Segundo informado por Patricia Poeta no “Encontro”, os participantes serão revelados já nesta quinta-feira, 13.