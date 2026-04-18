Clube europeu cancela show de Kanye West por falas antissemitas no passado

Esta é a terceira apresentação do rapper norte-americano cancelada no continente

HEITOR RETAMAL/AFP Kanye West pediu desculpas em janeiro



O clube de futebol suíço FC Basel disse neste sábado (18) que cancelou um show de Kanye West, tornando-se o terceiro local europeu a interromper ou adiar as apresentações do rapper norte-americano em meio a um furor sobre seus comentários antissemitas do passado.

O FC Basel, responsável por shows e eventos realizados no estádio St. Jakob-Park, disse à Reuters que, após uma análise minuciosa da solicitação para que West se apresentasse, eles decidiram não dar continuidade ao show.

“Não podemos, de acordo com nossos valores, oferecer uma plataforma para o artista em questão nesse contexto“, disse um porta-voz do clube à Reuters.

A mídia suíça informou que o show deveria ocorrer em junho.

Um estádio polonês disse na sexta-feira (17) que cancelará um show de Kanye West dias depois que ele adiou um show na França. No início deste mês, o Reino Unido impediu que o artista de 48 anos viajasse para lá para ser a atração principal de um festival.

O rapper, agora conhecido como Ye, pediu desculpas em janeiro por seu comportamento, que ele atribuiu a um transtorno bipolar não tratado, e renunciou a expressões passadas de admiração a Adolf Hitler.