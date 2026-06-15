BTG/Nexus: Lula lidera no 1º e 2º turnos contra Flávio Bolsonaro

Levantamento aponta que o atual presidente possui 42% no primeiro turno e 49% em eventual disputa direta contra o senador

Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (15) mostra que o presidente Lula (PT) lidera as intenções de voto para a eleição presidencial de 2026 nos cenários de primeiro e segundo turnos contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

No primeiro cenário estimulado para o primeiro turno, Lula aparece com 42% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, que soma 33%. Na sequência, aparecem o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) com 4% cada. O ex-chefe do Executivo de Minas Gerais Romeu Zema (NOVO) tem 2%.

Em um segundo cenário testado, somente com a presença de Lula, Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Caiado, Zema e o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, o atual presidente mantém a liderança com 43%, enquanto o filho do ex-presidente Bolsonaro registra 34%.

Em uma simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o levantamento indica que o atual presidente venceria a disputa com 49% dos votos. O senador aparece com 43%.

Lula também lidera todos os outros cenários de segundo turno que a pesquisa testou. Contra Zema, o atual presidente aparece com 49%, enquanto o mineiro tem 39%.

Já contra Caiado, Lula aparece com 48%, enquanto o goiano tem 39%. No duelo contra Renan Santos, o atual presidente tem 49%, contra 36%.

A pesquisa ouviu 2.017 eleitores entre os dias 12 e 14 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06645/2026.