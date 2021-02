‘BBB 21’: Sarah sai em defesa de Lucas e Juliette após eles serem detonados em Jogo da Discórdia

Participante decidiu falar o que pensa mesmo estando no paredão e correndo o risco de se queimar

Reprodução/Globo Sarah não gostou do fato das pessoas criticarem excessivamente Lucas e Juliette



Mesmo com o clima da casa pesado, aconteceu na noite de segunda-feira, 2, o primeiro Jogo da Discórdia do “BBB 21” e a missão dos brothers era apontar quem são os dois “canceladores” da edição, ou seja, a pessoa que, segundo a explicação de Tiago Leifert, sente que veio dos céus para ensinar os outros como agir. Como era esperado, os participantes mais criticados foram Lucas e Juliette, mas o que chamou atenção foi o posicionamento de Sarah, que mesmo estando no paredão e correndo o risco de se queimar com o público, não deixou de expor sua verdadeira opinião. Durante a dinâmica, ela interrompeu o discurso de Nego Di para dizer: “Olha, eu adoro o Lucas. Não vi a confusão. Como eu poderia julga sem ver o que estava acontecendo? Desculpa, mas eu tinha que escutar o lado dele. Se eu gosto da pessoa, como eu vou simplesmente virar as costas porque a maioria falou. Eu tenho que escutar o lado do menino”.

A participante disse ainda que não concorda com o que Lucas fez, mas não acha certo virar as costas para ele. Após o Jogo da Discórdia, Sarah também foi falar com Juliette e Caio e contou que ficou impressionada com a atitude de alguns participantes que acham que Lumena é uma “canceladora”, mas apontaram Juliette no ao vivo. “Você não é ‘canceladora’. Eu, Sarah, me irrito com você de vez em quando. Você fala para caralh*, fala merda para porr*. Eu e Rodolffo, a gente se expôs em um momento falando da Lumena, ela é uma pessoa sensacional, só que eu estava no quarto uma hora atrás e pessoas que concordavam comigo e com o Rodolffo distorceram e disseram que era você a ‘canceladora’ e não a Lumena. Dentro do quarto falaram que a Lumena tinha atitudes muito ríspidas e que ela julgava de maneira errada e aqui ninguém falou nada”. A atitude de Sarah, que até então vinha mais quieta no jogo, surpreendeu o público e está sendo muito comentada nas redes sociais.