Assessoria de Karol Conká se posiciona e diz que cantora é vítima de ‘ataques desproporcionais’

Através de um comunicado postado no Twitter, sua equipe disse que as críticas feitas ao comportamento da participante do BBB21 estão “ultrapassando todos os limites”

Reprodução/Globo Participante vem sendo criticada por suas declarações sobre Lucas Penteado



Após diversos atritos durante o Big Brother Brasil 21, a assessoria de comunicação da cantora Karol Conká se posicionou nas redes sociais afirmando que a participante está sendo vítima de “ataques desproporcionais”. Através de um comunicado postado no Twitter da cantora, sua equipe disse que as críticas feitas ao comportamento de Karol no reality estão “ultrapassando todos os limites”. “Em um tsunami de situações, o ódio está evidente, são chuvas de ataques desproporcionais que até então não vimos com quase nenhum participantes de edições passadas, que tiveram erros pesados tanto quanto a Karol Conka, diga-se de passagem”, diz o posicionamento publicado nesta segunda-feira, 1º. Além disso, a assessoria mencionou a “fragilidade” que a figura de Karol tem por ser “uma mulher preta, mãe solteira e pioneira da cena do rap feminino brasileiro”. Ao final do comunicado, a equipe da cantora diz que ela “aprenderá muito com seus erros quando sair do programa”.

Os atritos envolvendo Karol começaram na semana passada, quando a participante começou a se envolver com Lucas Penteado, que esteve em uma briga com outros participantes durante uma festa na última sexta-feira. Desde então, as declarações da cantora sobre o concorrente começaram a repercutir negativamente fora da Casa. Um dos momentos mais criticados aconteceu nesta segunda, quando, após Lucas dizer que seu melhor amigo era Deus, a cantora questionou: “Ah, só teu? Mas cadê teu melhor amigo pra te apoiar na hora da loucura?”. Mais tarde, Karol disse que queria que Lucas ficasse em silêncio enquanto ela comia, o que fez com que o participante deixasse a mesa. “Quero comer na paz do Senhor, entendeu? Não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo, obrigada, me respeita, valeu, não quero, não estou afim”, disse a cantora, que depois continuou: “Melhor, se não sabe calar a boca é melhor você sair mesmo”, falou Karol. Lucas disse pediu desculpa e Karol soltou o verbo: “Não desculpo, vai cagar. Vai à merda, vai se fazer de louco lá para fora, pede para sair, já deu”.

Por conta das declarações, a cantora virou alvo de várias críticas do público do programa, que a acusou de estar torturando psicologicamente Lucas. A mobilização ganhou uma proporção grande e a hashtag “#KarolConkáExpulsa” virou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda. Algumas celebridades também se manifestaram contra as atitudes da cantora. Dentre elas, estão as cantoras Jojo Todynho, vencedora do reality show A Fazenda 12, e Ludmilla, que disse que fará um “mutirão pra ela (Karol) sair”. O rapper Emicida também usou o Twitter para se manifestar, postando o nome da cantora ao lado de emojis associados à tristeza por internautas. Os fãs do reality também expressaram seu descontentamento com a cantora nas redes. Confira algumas postagens:

lembrando que: com K já falou que o lucas fede, tem bafo, que ele deveria limpar a bunda das pessoas, conversa com demônios, disse que seria o inferno dele ali até ele pedir pra sair, proibiu ele de comer na mesa. vou repassar isso pra verem como ela é podre #KarolConkaExpulsa — beatriz (@everwore) February 1, 2021

Minha maior vontade de fazer agr com uma certa pessoa #KarolConkaExpulsa pic.twitter.com/r9gXEmzeNC — Leti 🦋 (@LeticiaMercaldi) February 1, 2021

não consigo expressar o que tô sentindo depois de ver os vídeos da karol agredindo o lucas psicológicamente. é cruel em um nível surreal, como ninguém daquela casa percebe isso? como a lumena que se diz psicóloga AJUDA a destruir a cabeça de alguém? #KarolConkaExpulsa — lara loves dob (@whitethorian) February 1, 2021

Confira a íntegra do posicionamento da assessoria de Karol Conká: