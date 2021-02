‘BBB 21’: Influencer promove panelaço em frente a Globo e pede a expulsão de Karol Conká

Revoltado com as atitudes da cantora, Thomas Santana se reuniu com amigos e seguidores no Projac e a polícia foi chamada

Reprodução/Instagram/thomassantanas Thomas Santana organizou um panelaço na Globo após polêmicas de Karol Conká



O influenciador digital Thomas Santana organizou na noite de segunda-feira, 2, um panelaço em frente ao Projac, estúdio da Globo no Rio de Janeiro onde fica a casa do “BBB 21”, para pedir a expulsão de Karol Conká, que está sendo criticada pela forma com que tem tratado Lucas dentro do reality. Assim que acordou, o influencer brincou: “Já agradeceu a Deus por não estar dentro do BBB aturando Fiuk, Karol Conká e Lumena? Se eu tivesse lá dentro eu já estaria preso, eu ia sair do Projac algemado”. Mais tarde, ele fez uma série de stories no Instagram demonstrando sua revolta com Karol, isso após viralizar um vídeo em que a cantora manda Lucas sair da mesa para ela comer.

“Ninguém vai fazer nada? Tem como alguém encontrar comigo na porta do Projac? Eu vou pular o muro dessa porr*. Eu sou escroto, já estou um tempão sem arrumar uma briga, sem arrumar uma baixaria. Vou pular o muro do Projac, vou entrar na casa do BBB, vou arrancar Karol Conká, Fiuk, Lumena. Ainda vou pedir para a Karol Conká me mostrar a nota da mesa que ela comprou, já que ela está proibindo as pessoas de comer na mesa”, afirmou Thomas. Tudo parecia uma brincadeira, mas o influencer realmente foi até os estúdios Globo e teve o apoio de amigos e seguidores para fazer o panelaço. Assim que chegou lá, ele contou que funcionários da emissora foram até ele dizer para “não dar dor de cabeça”. O grupo começou a bater nas panelas e gritar: “Queremos expulsão”. Com a movimentação, a Globo chamou a polícia e o grupo acabou se dispersando. Thomas contou que ficou assustado e acabou indo embora, mas provocou: “Tem que chamar a polícia para a Karol Conká, não para mim”.