Com Covid-19, Nicole Bahls diz que contaminou 6 pessoas: ‘Achei que era gripe’

Nicole Bahls cancelou os planos do Réveillon após testar positivo para a Covid-19



A modelo Nicole Bahls testou positivo para a Covid-19 e precisou cancelar seus planos para o Réveillon. A ex-participante do reality show “A Fazenda” postou alguns stories no Instagram nesta quinta-feira, 30, dizendo que está tomando vários remédios. Ela também contou que acabou transmitindo a doença para algumas pessoas da sua família, pois achou que estava apenas gripada. “Minha tarde está mais ou menos. Fui diagnosticada com Covid, vou passar o réveillon em casa, mas está tudo bem. Graças a Deus eu estou viva! Fui passar o Natal com a minha família e acabei contaminando mais seis primos sem saber, achei que era uma gripe. Fiz o teste de Covid quando parei de sentir gosto e cheiro. Deu positivo”, comentou. Nicole, de 36 anos, disse que está com alguns sintomas, mas acredita que a doença não se manifestou de forma mais agressiva por causa da vacinação. “Estou com uma dor no corpo, mas já tomei as duas [doses] da vacina, então parece que os sintomas estão menores do que os das pessoas diagnosticadas antes [da vacina]”, afirmou. A artista falou que quer se recuperar logo e seguirá todas as orientações médicas.