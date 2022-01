Com Covid-19, Renata Vasconcellos fala do seu estado de saúde

Apresentadora ainda está afastada do ‘Jornal Nacional’, mas garantiu aos seguidores que está ‘inteira’

Reprodução/Instagram/renatavasconcellosoficial/13.01.2022 Renata Vasconcellos foi afastada do 'Jornal Nacional' ao testar positivo para a Covid-19



A apresentadora Renata Vasconcellos está afastada do “Jornal Nacional” desde o início da semana, quando testou positivo para a Covid-19. A jornalista, que não é muito ativa nas redes sociais, fez uma publicação falando sobre seu estado de saúde. “Passando aqui para dizer que estou inteira. Me recuperando. Muito”, escreveu Renata, que também agradeceu o apoio que vem recebendo nesse período. “Muito obrigada pelas mensagens de carinho. Fazem a diferença…”, acrescentou. A jornalista já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19.

No começo da semana, os telespectadores estranharam a ausência de Renata e William Bonner na bancada do telejornal. No Instagram, o apresentador do “JN” postou uma foto em casa e explicou: “Sintomas: nenhum. Mas, pela segurança de todo mundo, o protocolo é ficar isolado até obter o resultado negativo do PCR. Amanhã saberemos. Melhoras, duquesa Renata”. Na terça-feira, 11, o teste de Bonner ficou pronto e ele divulgou nas redes sociais que o resultado deu negativo. Com isso, ele retornou à bancada do jornal ao lado de Ana Luíza Guimarães.