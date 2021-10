Renata Vasconcellos revela se é possível ir ao banheiro durante o Jornal Nacional

Apresentadora revelou curiosidades sobre os bastidores do jornal e respondeu perguntas no Instagram

Reprodução/Globo/20.05.2021 Renata Vasconcellos apresenta o JN ao lado de William Bonner



A apresentadora Renata Vasconcellos matou a curiosidade dos espectadores e respondeu perguntas sobre os bastidores do Jornal Nacional em um vídeo publicado no Instagram. E se der vontade de ir ao banheiro no meio do programa? Dá tempo? A jornalista disse que é possível, mas só se for em uma emergência. “Mas beber água, o tempo inteiro”, respondeu. Renata ainda revelou o que os apresentadores conversam durante a abertura do jornal. “Na abertura a gente está super concentrado, normalmente a gente não conversa. No máximo algo assim, ‘eu começo’,’você começa’, ’10 segundos’, ‘bom jornal'”, explicou. Questionada sobre seu gosto musical, a apresentadora disse que é eclética, mas citou como gêneros preferidos MBP, sertanejo tradicional e música clássica.