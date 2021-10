William Bonner revela planos de deixar o ‘Jornal Nacional’: ‘O tio tem que descansar’

Apresentador também explicou por que deixou a barba crescer e contou que gosta de samba e eletrônica

Reprodução/Globo/18.06.2021 William Bonner começou a apresentar o 'Jornal Nacional' em 1996



O apresentador William Bonner revelou que já está pensando em deixar a bancada do “Jornal Nacional”. O âncora do principal noticiário da Globo respondeu perguntas de alguns telespectadores e um deles quis saber como ele vê o “JN” daqui a 10 anos. Rindo, o jornalista, que atualmente está com 57 anos, respondeu: “Eu certamente vou ver de casa porque eu não pretendo estar com essa idade toda apresentando o ‘JN’. Eu vou estar com 67 anos. Gente, o tio tem que descansar também. Vamos devagar, né?”. Outra pessoa quis saber por que ele deixou a barba crescer e Bonner explicou que estava cansado de se barbear com frequência. “Eu usava barba na faculdade, até começar a trabalhar em televisão, aí eu passei esses anos todos me barbeando, mas cheguei à conclusão de que eu não precisava mais fazer isso, pois era uma perda de tempo enorme.”

Ainda respondendo as dúvidas dos telespectadores, o apresentador confessou que já precisou sair correndo da bancada para ir ao banheiro. “Às vezes dá tempo, quando tem uma reportagem muito longa, mas acho que, na minha vida toda, eu devo ter feito isso duas vezes. Eu devia estar muito apertado”, comentou. Bonner também comentou que adora música, mas não tem um estilo musical favorito. “Sou de uma geração que ouvia, por exemplo, rock progressivo, mas eu gosto de samba, gosto de MPB, eu ouço pop, eu gosto de música clássica e também eletrônica. Sou extremamente variado no meu gosto musical”, afirmou o jornalista que já está na bancada do “Jornal Nacional” há 25 anos. Atualmente, ele divide a apresentação do telejornal com Renata Vasconcellos.