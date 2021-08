Com Covid-19, Zeca Pagodinho faz vídeo em hospital falando do seu estado de saúde

Cantor defendeu a vacina e disse que logo receberá alta, pois seu tratamento está chegando ao fim

Reprodução/Instagram/zecapagodinho/16.08.2021 Zeca Pagodinho está internado com Covid-19 no Rio de Janeiro



Internado com Covid-19, o cantor Zeca Pagodinho divulgou um vídeo nesta segunda-feira, 16, nas redes sociais dizendo que logo receberá alta hospitalar. “Obrigado a todos que oraram por mim, que torceram por mim, já estou terminando o tratamento e o importante é se vacinar para poder se recuperar mais rápido. Em breve, a gente está por aí pelo mundo”, afirmou o artista, que deu entrada no hospital Casa de Saúde São José, na zona Sul do Rio de Janeiro, no último sábado, 14. O artista apresentou sintomas leves e não precisou de suporte de oxigênio, mas ficou internado para monitoramento e tratamento da doença. Zeca, que tem 62 anos, tomou a segunda dose da vacina no dia 9 de julho e, nas redes sociais, vem enfatizando a importância do imunizante. “As duas doses da vacina não impedem totalmente o contágio, mas diminuem muito as chances de desenvolvermos casos graves”, escreveu a equipe do artista no vídeo postado nesta segunda-feira no Twitter.