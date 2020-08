Manu Gavassi e Gloria Groove lançam clipe com participação de Chay Suede

Vídeo de 10 minutos para a faixa ‘Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim’ é assinado por Malu Gabatti, alter ego da ex-BBB

Reprodução/Instagram/Gloria Groove Gloria Groove se juntou à Manu Gavassi para parceria inédita divulgada nesta sexta (21)



A parceria de Manu Gavassi e Gloria Groove, “Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim”, chegou nesta sexta-feira (21) às plataformas digitais já com um clipe superproduzido. O vídeo de 10 minutos teve a direção assinada pela própria Gavassi sob o alter ego Malu Gabatti, em que a artista aparece com o cabelo loiro em uma versão exagerada de diretora. A surpresa ficou para a participação especial do Chay Suede no clipe.

Manu Gavassi foi um dos grandes destaques do Big Brother Brasil 20 e terminou a competição em terceiro lugar, atrás de Rafa Kalimann e Thelma Assis, a grande campeã da edição histórica do reality show da TV Globo. A canção “Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim” é o primeiro grande trabalho da cantora pós-BBB, e ela já chegou a dizer que o “título de influenciadora” a incomoda.

Veja o clipe: