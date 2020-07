Naya Rivera: Criadores de ‘Glee’ anunciam fundo para custear faculdade de filho da atriz

Corpo de atriz foi encontrado em lago da Califórnia no início desta semana. polícia diz que ela salvou filho de 4 anos antes de se afogar

EFE Naya Rivera alcançou o estrelado com série musical criada por Ryan Murphy



Os criadores de “Glee”, Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, divulgaram uma nota na terça-feira (14) lamentando a morte e homenageando a atriz Naya Rivera, que viveu Santana na série musical. Aos 33 anos, Naya desapareceu no dia 8 de julho após um passeio de barco com o filho e seu corpo foi encontrado no início dessa semana em um lago na Califórnia.

Em um longo texto compartilhado nas redes sociais da emissora Fox, o trio de produtores anunciou a criação de fundo para custear a faculdade de Josey, filho de 4 anos de Naya.

“Nós estamos de coração partido com a perda de nossa amiga Naya Rivera. Naya não era atriz recorrente quando a escalamos em ‘Glee’. Ela não teve mais de algumas falas no piloto. Mas não demorou mais de um ou dois episódios para percebemos que sorte tivemos em encontrar a estrelas mais talentosa e especial que já tivemos o prazer de trabalhar”, diz o texto.

O trio de produtores elogiou o profissionalismo da atriz, destacando suas qualidades: “Naya podia atuar, dançar, cantar. Podia contar uma piada tão bem quanto fazer você se encantar durante uma cena emotiva.”

“Nossos corações estão com a família de Naya, em especial com sua mãe, Yolanda, que foi uma grande parte da família ‘Glee’, e com seu filho, Josey. Nós três estamos no processo de criação de um fundo de faculdade para o lindo filho que Naya amava mais do que tudo”, finaliza o texto.