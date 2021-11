Culpa do Luccas Neto? Crianças de Portugal preocupam pais por falarem como brasileiros

Alguns portugueses afirmam que os filhos mudaram o jeito de se comunicar por causa do youtuber brasileiro que está fazendo um verdadeiro sucesso no país

Reprodução/YouTube/Luccas Neto/11.11.2021 Luccas Neto está fazendo sucesso em Portugal com as crianças



O youtuber Luccas Neto é um verdadeiro sucesso não só no Brasil, mas também em Portugal. No último fim de semana, por exemplo, ele lotou um pavilhão de fãs para um show e celebrou nas redes sociais: “Portugal foi mágico fantástico! Começamos a turnê do show internacional!!! Luccas Neto é a Escola de Aventureiro!”. Toda essa popularidade, no entanto, está gerando algumas reclamações de pais que acreditam que o youtuber está influenciado a forma com que seus filhos se comunicam. Segundo divulgado pelo site português Diário de Notícias, muitas crianças portuguesas estão trocando palavras regionais por palavras que são usadas aqui no Brasil. Elas estão chamando, por exemplo, “autocarro” de “ônibus” e “frigorífico” de “geladeira”. Os pais estão atribuindo essa troca de vocabulário aos vídeos dos youtubers brasileiros, em especial os do Luccas Neto. Isso porque, as crianças portuguesas passaram a consumir muito esse tipo de conteúdo na internet durante a pandemia.

“Todo o discurso dele é como se fosse de um brasileiro. Chegamos ao ponto de nos perguntarem se algum de nós era brasileiro, eu ou o pai”, afirmou Alexandra Patriarca, mãe de um fã mirim de Luccas Neto. Alexandra disse ainda que o filho já está em uma terapia, pois acredita que essa mudança na fala se trata de um vício. O veículo português também ouviu uma terapeuta chamada Bruna Antunes que declarou que as crianças absorvem tudo com muita intensidade, então é necessário que os pais controlarem o tempo e o tipo de conteúdo que os filhos consomem na internet. Luccas Neto foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 11, após essa notícia do site português viralizar. O youtuber, que está viajando pela Europa, não comentou sobre o assunto nas redes sociais.