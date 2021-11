Chefe de iluminação de ‘Rust’ processa Baldwin e outros produtores por negligência

Serge Svetnoy também foi ferido pelo disparo que causou a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins; ele afirma que vários revólveres eram deixados ‘desassistidos’ no set

KOB TV News/Handout via REUTERS No processo, Serge Svetnoy culpa armeira Hannah Gutierrez-Reed por aceitar um trabalho acima de sua experiência



O chefe da equipe de iluminação do filme “Rust“, Serge Svetnoy, entrou com uma ação judicial contra a produção do longa após a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins. Entre os processados está o ator e produtor Alec Baldwin, que disparou a arma e acabou matando a colega no set de filmagem. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 10, Svetnoy, que também foi ferido pelo disparo, afirmou que várias armas foram deixadas “desassistidas no chão” nas filmagens no rancho Bonanza Creek, em Santa Fé, no estado do Novo México. Com isso, considerando as condições no set e a morte de Hutchins, o chefe de iluminação processa os produtores do filme, o diretor assistente e a profissional responsável pelo controle de armas por negligência.

No processo, ele culpa armeira Hannah Gutierrez-Reed por aceitar um trabalho acima de sua experiência e afirma que a profissional “permitiu negligentemente” que um revólver Colt calibre 45, com pelo menos uma bala real, fosse entregue ao diretor assistente David Halls, que não inspecionou adequadamente o revólver e o entregou a Baldwin. Além disso, Svetnoy também alega que o ator, por sua vez, deveria “verificar duas vezes” se a arma não estava carregada com munição real antes de puxar o gatilho. “Este dever exigia ainda que ele manuseasse o revólver Colt como se estivesse carregado e que evitasse apontá-lo para qualquer um”, alega na ação, onde ele diz ter convicção que os produtores são os principais culpados por “economizar dinheiro contratando um número insuficiente de trabalhadores para manusear com segurança os acessórios e armas de fogo no set de Rust”.

“Como o uso de armas de fogo e munições reais em filmes representa uma atividade intrinsecamente perigosa, os produtores de Rust tinham o dever de contratar pessoas treinadas e experientes para supervisionar cuidadosamente o uso de armas de fogo e munições nas filmagens”, acrescentou. O diretor assistente David Halls admitiu que não verificou completamente a arma antes de entregá-la a Alec Baldwin. Em 2019, ele foi demitido de uma outra filmagem por um incidente semelhante.

*Com EFE