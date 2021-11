Mulher de Roberto Justus rebate críticas após expor que a filha dorme com a babá

Ana Paula Siebert disse que a internet está cheia de juízes e quem ninguém sabe o que acontece na casa dela: ‘Qual o problema em não dormir todos os dias com a minha filha?’

Reprodução/Instagram/robertoljustus/11.11.2021 Roberto Justus e Ana Paula Siebert são pais de Vicky, de 1 ano



A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é casada com o empresário Roberto Justus, rebateu as críticas que recebeu após falar nas redes sociais que sua filha, Vicky, de um ano, dorme com a babá. Em um post no Instagram, Ana Paula disse a internet está cheia de “juízes das mamães” e que as pessoas ficam julgando a maternidade alheia sem acompanhar de perto o que acontece na casa de cada pessoa. “Quando parei de amamentar, aos quase 6 meses, me criticaram por não ser mãe… desde quando ao parar de amamentar uma mulher deixa de ser mãe? Algumas nem mesmo conseguem amamentar e não serão menos mães por isso”, começou escrevendo.

A mulher de Justus continuou dizendo que também foi criticada por expor há alguns dias nos stories que a filha dorme com a babá. “Uma pessoa maravilhosa que tenho a sorte de ter e que confio de olhos fechados. Quando ela não está eu que durmo com a Vicky, aliás algo que amo fazer… naquele dia estava cansada por ter dormido pouco, pois sempre que passo a noite com ela fico atenta e preocupada, como toda mãe. Agora, qual o problema em não dormir todos os dias com a minha filha? Até falaram que é a primeira vez que durmo com ela e que eu nem sei trocar uma fralda! Oi?!”, questionou Ana Paula. Durante o desabafo, ela também disse que algumas pessoas falaram que era é uma “mãe monstra” e que Deus não deveria ter dado um filho a ela.

“Fico pensando onde esse mundo vai parar com tanto ódio no coração das pessoas! Quem dessas pessoas mora aqui comigo para saber o que eu faço ou deixo de fazer?! Se tem uma coisa que eu amo e faço com paixão é ser mãe, é curtir minha filha, é ver ela crescendo… quem me segue por aqui sabe disso… qual a mãe que nunca acordou depois de uma noite com as crianças e disse que estava cansada?! Vamos respeitar mais a maternidade de cada um! Mulheres deveriam ter vergonha de criticar tanto outras mulheres”, afirmou a influenciadora, que, por fim, falou que as escolhas de cada mãe devem ser respeitadas e que as pessoas não deveriam falar sobre algo que não possuem total conhecimento.