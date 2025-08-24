Dado Dolabella fala em ‘mal-entendido’ e diz que ‘puxou’ Luan Pereira por achar que cantor queria beijar Wanessa

Em pronunciamento nas redes sociais, ator declarou que não sabia que o sertanejo era amigo de sua ex-namorada; ele negou ter cometido agressão

Reprodução/Instagram/@dadodolabella O ator Dado Dolabella se pronuncia no Instagram sobre a confusão envolvendo o sertanejo e sua ex-namorada Wanessa Camargo em bar no Rio



O ator Dado Dolabella se pronunciou nas redes sociais neste sábado (23) para explicar a confusão envolvendo Wanessa Camargo e o cantor Luan Pereira em uma festa do Dança dos Famosos, no Rio de Janeiro. Ele negou ter agredido o sertanejo e afirmou que tudo não passou de um mal-entendido motivado por ciúmes.

Segundo Dado, ele chegou ao local para encontrar a ex-namorada quando viu um homem se aproximar dela “como se fosse dar um beijo”. Ao acreditar que se tratava de um estranho, disse que puxou o rapaz para trás, o que teria provocado a queda. “Eu achei que o cara fosse dar um beijo nela. Então, na mesma hora, eu puxei para trás para afastar o cara da minha namorada, e o cara tropeçou em alguma coisa e caiu”, afirmou. Apesar de chamar a cantora de “namorada”, ela afirma que os dois não estão mais juntos.

O ator disse que só depois foi informado por Wanessa que o homem era Luan Pereira, colega da cantora no programa. “Foi um super mal-entendido. Pedi desculpas pessoalmente tanto para a Wanessa como para ele. Espero que isso morra aqui, porque não teve agressão, não teve violência”, completou.

Em outro trecho, Dolabella afirmou que ele e Wanessa estavam juntos naquela noite e haviam combinado de dormir no mesmo hotel. Ele encerrou a fala desejando sucesso aos dois. “Desejo todo o sucesso do mundo para a Wanessa, para o Luan e para você que está assistindo esse vídeo.” A versão de Dado difere da apresentada por Luan Pereira, que afirmou ter sido empurrado e chamou o ator de “psicopata que bate em mulher”. Já Wanessa classificou o episódio como uma “crise de ciúmes” do ex, mas reforçou que não houve agressão física.

Veja o vídeo de Dado sobre a confusão:

Dado Dolabella resolveu dar sua versão do ocorrido, afirmando que que estava junto de Wanessa e que o empurrão foi um puxão. Ele pediu paz. O que acharam desse pronunciamento? pic.twitter.com/3vFTnYHFVL — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) August 23, 2025

