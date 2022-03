Dandara Mariana é feita de refém durante assalto à sua casa: ‘Uma noite de terror’

Assaltantes armados invadiram o apartamento que a atriz mora com a família no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/dandaramariana Dandara Mariana e sua família foram feitos de reféns ao terem casa invadida



A atriz Dandara Mariana tranquilizou os fãs após ser divulgado que a casa em que vive no Rio de Janeiro foi invadida por três assaltantes armados, que fizeram a artista e sua família de reféns na madrugada de quinta-feira, 17. “Está tudo bem, não fizeram nada fisicamente com a gente, só emocionalmente. Queria agradecer a todos que estão me mandando mensagens e energia positiva”, afirmou a artista nos stories do Instagram. Mesmo grata por ela e a família estarem bem, Dandara confessou que ainda lida com as sequelas do susto. “Estou triste, obviamente, estou oscilando, bate uma angústia, bate um medo. É horrível, não desejo isso a ninguém, mas temos que superar. Essa é a cidade onde a gente está vivendo, infelizmente. Purgatório da beleza e do caos.”

O medo ainda toma conta da atriz, mas ela afirmou que quer se livrar dessa sensação e já tem planos para o final de semana: “Sábado estarei em Ipanema cantando e mandando a tristeza embora. A noite estarei na quadra do Salgueiro sambando, porque meu corpo precisa ficar odara”. A atriz foi procurada pela Jovem Pan nesta sexta-feira, 18, e, em nota, comentou: “Foi uma noite de terror, mas eu tive que manter a calma para dialogar com eles e não deixar que nada de pior acontecesse. É uma sensação que não desejaria para ninguém. Porque a nossa casa é o lugar que a gente se sente seguro. É o nosso abrigo. E, quando invadem a sua casa, não existe mais lugar no mundo que a gente se sinta seguro”.

A Jovem Pan também entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas ainda não obteve retorno. Segundo divulgado pelo UOL e confirmado pela assessoria de imprensa da atriz, Dandara estava no apartamento com o pai, Romeu Evaristo, a mãe, Beth Nahas, e o irmão, Noah. Os bandidos que orquestraram o assalto permaneceram no local por cerca de uma hora e levaram tudo de valor que encontraram, incluindo celulares, notebook, tênis, relógios, joias, caixinhas de som, câmeras e óculos. Antes de irem embora, caçoaram da família que fizeram de refém tirando uma selfie com eles. Assim que foi libertada, a família procurou a polícia e prestou queixa na 42ª DP, onde o caso deve ser investigado.