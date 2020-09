Vídeo: Ex-BBB Daniel Lenhardt dá beijão em Matheus Mazzafera

Gui Napolitano foi outro participante do reality que entrou na brincadeira de beijar o youtuber

Reprodução/Twitter Vídeo oficial ainda não foi publicado por Mazzafera, mas além de beijão já sabemos que Daniel também ficou nu em brincadeira



O clima esquentou durante a gravação do novo vídeo do youtuber Matheus Mazzafera na quinta-feira (3). Os ex-BBBs Daniel Lenhardt, Gui Napolitano e Flayslane foram os convidados da atração, que terminou em pegação entre o host e seus convidados. Nos stories, Gui revelou o beijão que Daniel e Mazzafera protagonizaram durante uma brincadeira para o canal do youtuber. O que era para ser só um selinho saltou rapidamente para um beijo de língua. Gui também entrou no jogo e beijou Mazzafera como participação do jogo. Ele ainda postou, no Instagram, uma foto em que aparece só de cueca e camiseta enquanto Daniel está completamente nu! O vídeo oficial ainda não foi postado por Mazzafera, mas o preview caliente foi compartilhado nas redes sociais pelos fãs do ex-BBBs.

Assista aos vídeos: