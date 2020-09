Discografia do RBD é disponibilizada em plataformas de streaming

Além das canções, videoclipes da banda mexicana também estão no YouTube

Divulgação Grupo RBD fez sucesso nos anos 2000



Os fãs do RBD já podem tirar as gravatas vermelhas do armário! A discografia do grupo musical mexicano, famoso no início dos anos 2000 juntamente com a novela “Rebelde“, retornou às plataformas streaming após oito anos de “apagão digital”. Ao todo, são nove álbuns de estúdio do RBD disponíveis no Spotify e Deezer, além de clipes da banda no YouTube. Entre os vídeos, estão os clássicos “Sálvame”, “Ser o Parecer” e “Celestial”. Já as canções “Money Money”, “Tras de Mí” e “Feliz Cumpleaños” ganharam versão lyric video para a plataforma do Google. Desde 2012, os fãs do RBD apelam para a disponibilização das músicas da banda em plataformas online.

Confira a playlist especial no Spotify:

E o clipe clássico ‘Sálvame’: