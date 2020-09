‘Popstar’: Justin Bieber estrela clipe ‘no lugar’ de Drake em canção com DJ Khaled

Vídeo de 8 minutos retrata a badalada vida de um celebridade e tem a participação de Hailey Baldwin, esposa de Bieber

Reprodução/YouTube Justin Bieber aceita convite de Drake para participar de produção com DJ Khaled em novo clipe



DJ Khaled e Drake lançaram a faixa “Popstar” nesta sexta-feira (4) e chamaram Justin Bieber para estrelar o clipe sobre a badalada vida de uma celebridade. O vídeo de 8 minutos começa com Khaled ligando diversas para Drake o convidando para participar da produção, mas o rapper desabafa que não importa quantas músicas lance, os fãs sempre pedirão “mais uma”. Exausto com a situação, ele pede para Bieber estrelar o clipe em seu lugar. A modelo Hailey Baldwin, esposa de Justin Bieber, também aparece no vídeo, em um momento que o cantor acorda de um pesadelo e ela o acalma.

Assista ao clipe ‘Popstar’: