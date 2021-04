Danilo Gentili relata sufoco ao ter reação alérgica a medicamento: ‘Poderia ir para o saco’

Apresentador contou que, além dos olhos, sua traqueia também ficou inchada e ele quase foi intubado

Reprodução/Instagram/danilogentili/05.04.2021 Danilo Gentili ficou com a traqueia e os olhos inchados após usar um medicamento



O apresentador Danilo Gentili passou por um susto no último domingo, 4, após ter uma reação alérgica a um medicamento. O artista postou vídeos no Instagram contando detalhes do que aconteceu e disse que por pouco não ficou internado. “Passei por maus bocados nessa Páscoa, graças a Deus está tudo bem agora, está tudo em paz, mas por acidente tomei uma medicação que eu não podia. Sou alérgico, começou a dar choque anafilático, meus olhos começaram a inchar muito, minha traqueia também começou a inchar muito. Foi um momento bem tenso”, começou dizendo o apresentador do “The Noite”.

Danilo fez uma piada envolvendo Diguinho Coruja, comediante com quem trabalha no SBT, mas deixou claro que mesmo brincando, ele ficou realmente preocupado com seu estado de saúde. “É sério, tive um domingo de Páscoa meio tenso, fiquei em observação. Agora meus olhos estão melhor, mas se minha traqueia não regredisse eu ia precisar ser intubado e se eu fosse intubado seria um risco gigantesco para mim porque eu não posso tomar remédio, não posso ser medicado, seria uma situação complicadíssima, poderia ir para o saco”, disse Danilo, que aproveitou o momento para falar que mesmo fazendo piadas ele tem fé. Ele contou que, quando achou que ia morrer, sentiu uma paz por realmente crer na ressureição de Cristo, celebrada na Páscoa.