‘BBB 21’: Juliette bate recorde e tem mais seguidores que Gil, Camilla de Lucas e Fiuk juntos

Paraibana superou Viih Tube e é a participante do reality com mais seguidores no Instagram

Reprodução/Instagram/juliette.freire/05.04.2021 Juliette é a participante do 'BBB 21' com mais seguidores do Instagram



A popularidade de Juliette no “BBB 21” não para de crescer e a sister se tornou a participante do reality mais seguida no Instagram – ultrapassando Viih Tube, que possui 18,5 milhões de seguidores. A paraibana, que diferente da youtuber entrou no programa sem ser famosa, atingiu a marca de 18,6 milhões de seguidores, que é mais do que a soma dos seguidores de Gilberto (6,8 milhões), Camilla de Lucas (8,4 milhões) e Fiuk (3,2 milhões). “Entramos no ‘BBB 21’ com pouco mais de 3 mil seguidores no Instagram, uma pipoca em meio à multidão. Hoje, somos quase 19 milhões, e acabamos de bater o recorde de participante mais seguida da edição. Vocês são pau”, escreveu a equipe de Juliette no Intagram. A advogada também bateu recentemente um recorde mundial por ter, em apenas seis minutos, 1 milhão de curtidas em uma foto em que sua equipe agradecia pela sister ter ficado na casa após enfrentar um paredão com Sarah e Rodolffo. Só a cantora Billie Eilish conseguiu tal feito ao postar uma foto do seu visual para o Grammy deste ano.