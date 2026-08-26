De mecânico a influencer de aviação: quem é Lito Sousa, diagnosticado com doença rara?

Começou a fazer carreira nas redes sociais ainda em 2010, quando lançou seu canal no Youtube, que hoje conta com mais de 3,6 milhões de inscritos

Joselito Geraldo de Sousa, de 59 anos, mais conhecido como Lito Sousa, é especialista em aviação e conhecido pelo seu canal no Youtube Aviões e Músicas. Recentemente, Lito foi diagnosticado com a doença Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

A DCJ pode causar perda progressiva de funções cognitivas, alterações de comportamento, dificuldades de movimento e outros sintomas neurológicos. A evolução costuma ocorrer de forma rápida.

Lito também é piloto, mecânico de aviação e especialista em segurança aérea, já tendo atuado como mecânico e supervisor de voo em empresas como a Varig, Transbrasil e United Airlines.

Começou a fazer carreira nas redes sociais ainda em 2010, quando lançou seu canal no Youtube, que hoje conta com mais de 3,6 milhões de inscritos. Lito é casado com Mila Seidl, desde 2016, com quem tem um filho, Malone.

Além disso, ele é autor do livro Onde Morrem os Aviões, também fundou a Lito Academy e o curso “Sem Medo de Voar”. Em suas redes sociais ele explica o funcionamento de aeronaves, desmistifica medos de voar e conta histórias dos bastidores da aviação para o público.

Busca por tratamento

Desde que o diagnóstico foi divulgado, Lito e a esposa, buscam acesso a tratamentos experimentais. A família tenta obter o chamado uso compassivo, que pode permitir o acesso a medicamentos ainda em fase de pesquisa em determinadas situações.

“A gente já sabe que não vai conseguir entrar nos estudos, mas a gente pode pedir o uso compassivo dos medicamentos” Mila Seidl

Uma das alternativas procuradas é o medicamento experimental ION717, da farmacêutica Ionis. Segundo a família, o estudo está fechado para novos participantes e o medicamento não está disponível, no momento, por uso compassivo.

A família também procurou pesquisadores ligados ao Broad Institute, de Harvard e do MIT. Segundo Mila, Lito participou de uma entrevista com responsáveis por uma das pesquisas.

O Ministério da Saúde informou ter entrado em contato com pesquisadores nos Estados Unidos para avaliar possibilidades de participação do piloto em estudos experimentais. O deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) também enviou ofícios a órgãos do governo federal pedindo apoio.

Doença de Creutzfeldt-Jakob

A DCJ pode causar perda progressiva de funções cognitivas, alterações de comportamento, dificuldades de movimento e outros sintomas neurológicos. A evolução costuma ocorrer de forma rápida.

A doença é rara e tem incidência estimada em aproximadamente um a dois casos por milhão de pessoas por ano. Atualmente, não há tratamento eficaz estabelecido para a condição.

Os medicamentos experimentais procurados pela família ainda estão em fase de pesquisa e não têm eficácia comprovada contra a DCJ. O acesso depende dos critérios dos estudos, das empresas responsáveis e das autoridades regulatórias.