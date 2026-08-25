Ministério da Saúde pede inclusão de Lito Sousa em estudo experimental de Harvard

Em resposta, os pesquisadores informaram que o influenciador foi colocado na lista de espera para triagem em razão da sua doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ)

O Ministério da Saúde confirmou nesta terça-feira (25) que fez contato com a Universidade Harvard, nos EUA, para solicitar a inclusão do influenciador Lito Sousa no estudo da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). Em resposta, os pesquisadores informaram que o paciente foi colocado na lista de espera para triagem.

Segundo nota do Ministério da Saúde, o estudo de Harvard ainda está na fase inicial dos testes “do único estudo clínico ativo identificado no momento”.

Além do pedido formal, foram feitos contatos pessoais com pesquisadores da instituição, diretamente pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e pelo secretário-executivo, Adriano Massuda.

“O ministro e sua equipe mantêm contato direto com a família durante todo o fim de semana e, desde então, o Ministério da Saúde apoia na busca de centros de pesquisa e estudos sobre a doença Creutzfeldt-Jakob (DCJ)”. Ministério da Saúde

O Ministério afirmou que as informações continuarão a ser atualizadas exclusivamente com a família.

Ainda não existe tratamento aprovado em nenhum país do mundo para a doença Creutzfeldt-Jakob (DCJ), que acomente Lito Sousa. O cuidado é voltado ao controle dos sintomas e das complicações, com acompanhamento especializado.

Diagnóstico no inflenciador

No início de agosto, Lito havia relatado em um vídeo que percebeu uma dormência anormal no braço esquerdo enquanto fazia tratamento contra o câncer de próstata.

Segundo o influenciador, o sintoma apareceu durante uma viagem de avião para os Estados Unidos. O quadro evoluiu e fez com que ele retornasse ao Brasil antes do previsto para investigar o problema.

Após ser atendido, Lito recebeu inicialmente o diagnóstico de uma inflamação no cérebro. A partir desse quadro, passou por novos exames até que, segundo a esposa, os médicos confirmaram a doença de Creutzfeldt-Jakob.

O diagnóstico do influenciador, segundo a esposa dele, demorou a ser concluído. Lito passou por uma série de exames depois de apresentar alterações neurológicas durante o tratamento de um câncer de próstata, diagnosticado em julho.

Em um vídeo publicado nesta sexta, Mila contou que o influenciador deixou o hospital nos últimos dias e está em casa. Ele deverá receber atendimento em home care, quando os cuidados de saúde são realizados em casa, e precisará de um cuidador.