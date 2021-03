De pijamas, Silvio Santos recebe segunda dose da vacina contra Covid-19; assista

O apresentador recebeu a primeira dose no dia 10 de fevereiro, em São Paulo; ele está dentro do grupo prioritário de imunização contra a doença, já que tem 90 anos

Reprodução/Instagram/osorrisodeumabrava Silvio Santos faz 'careta' ao receber segunda dose do imunizante



O apresentador Silvio Santos recebeu, nesta quarta-feira, 10, a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Ele recebeu a primeira dose no dia 10 de fevereiro, em São Paulo. O empresário está dentro do grupo prioritário de imunização contra a doença, já que tem 90 anos, completados em 2020. A cena da aplicação da vacina viralizou nas redes sociais pela “careta” que o dono do SBT fez ao receber a dose. De pijamas, Silvio Santos soltou seu bordão enquanto a vacina era aplicada. “Ai, ui”, brincou o apresentador.

O dono do SBT está sem gravar uma edição do Programa do Silvio Santos desde dezembro de 2019, quando saiu em férias. Ele retornou em março, quando a pandemia já havia se estabelecido no Brasil e, por pertencer ao grupo de risco, ficou em isolamento social. Como alternativa, a emissora exibiu ao longo do ano reprises de programas já gravados.

