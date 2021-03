‘BBB 21’: Carla Diaz leva bronca do Big Boss por reclamar do pay-per-view

Atriz disse que a produção estava de ‘sacanagem’ e pediu para mudarem o que ela estava assistindo

Reprodução/Globo/10.03.2021 Carla Diaz fez uma reclamação e ouviu uma bronca da produção do 'BBB 21'



Confinada no Quarto Secreto, Carla Diaz, que foi eliminada no paredão falso da última terça-feira, 9, levou uma bronca da produção do “BBB 21” após reclamar do que estava sendo passado no pay-per-view que está disponível para ela. Diferente das outras edições do reality, Carla não fica o tempo todo ouvindo os que os participantes estão conversando, a TV fica muda e, para liberar o áudio da televisão, ela precisa usar um dos seis cards que foram disponíveis. Na madrugada, a ex-Chiquititas já usou dois cards e durante o dia decidiu usar mais um, porém ficou incomodada com o fato da câmera estar focada em Camilla de Lucas, que estava no quarto arrumando sua mala. “Gente, o Fiuk e o Gil estão conversando. Camilla está sozinha. Vocês estão de sacanagem. Produção, é a mesma coisa de não ter áudio, não tem diálogo. Vocês vão me deixar na curiosidade?”, questionou a sister. “Poxa, troca de cenário”, acrescentou a atriz quando ouviu o Big Boss dizer “atenção”. “Eu não posso ficar falando, é isso?”, questionou Carla. “Atenção! A senhora não pede nada. Siga sua vida”, respondeu o Big Boss. Carla se desculpou.

