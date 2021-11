Delegacia de Homicídios instaura inquérito para apurar morte de MC Jotinha

Funkeiro morreu aos 17 anos após ser baleado em um bar em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/oficialmcjotinha/19.11.2021 Morte de MC Jotinha está sendo investigada pela polícia do Rio de Janeiro



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou um inquérito para apurar a morte de Jonathan Gomes de Araújo, mais conhecido como MC Jotinha. Em nota enviada à Jovem Pan, a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio informou que “os agentes buscam imagens de câmeras de segurança instaladas na região para análise e coletam informações para identificar a autoria do crime”. O cantor morreu, aos 17 anos, após ser baleado em um bar em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na última terça-feira, 16. Os disparos teriam acontecido após o artista tentar separar uma briga. A gravadora Master Gold comentou sobre o falecimento do artista nas redes sociais: “A empresa encontra-se de luto, juntamente com a família do artista, que, tão jovem, foi responsável por hits nacionais como Kika uma vez, Kika de novo, dentre outros”.

O pai de Jotinha, Jones Gomes de Araújo, estava no bar quando o filho foi baleado. “Quando eu escutei o primeiro tiro, eu olhei e reação que eu tive foi de gritar: ‘Qual é, cara, você está matando meu filho’. Sai correndo para cima e veio um pessoal tirando [o homem que atirou] e deram fuga para ele”, disse Jones à Record TV. MC Jotinha começou a cantar aos 4 anos e é a voz por trás do trecho Poxa vida, hein, uol da música de mesmo nome do MC Roba Cena. Ao se lançar como cantor, ele emplacou a música Mentiroso, em 2014, e voltou a emplacar sucessos entre 2018 e 2019. O artista era visto como uma promessa do funk.