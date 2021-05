Demi Lovato diz que se identifica como uma pessoa não-binária: ‘Irei mudar meus pronomes’

Artista explicou que ainda está aprendendo muita coisa, mas está orgulhosa de poder falar do assunto

Reprodução/Instagram/ddlovato/19.05.2021 Demi Lovato revelou nas redes sociais que se identifica como uma pessoa não-binária



Demi Lovato compartilhou com seus seguidores que se identifica como uma pessoa não-binária, ou seja, que não define sua identidade de gênero como feminina ou masculina. Em um post no Instagram, Demi falou como se sente e explicou por que decidiu se expor: “Todos os dias que acordamos, temos outra oportunidade e chance de ser quem queremos e desejamos ser. Passei a maior parte da minha vida crescendo na frente de todos vocês e vocês viram o lado bom, o ruim e tudo mais. Minha vida não foi apenas uma jornada para mim, mas também vivi para os que estão do outro lado das câmeras”, afirmou. “Hoje, é um dia que estou muito feliz de compartilhar mais da minha vida com todos vocês. Tenho orgulho de informar que me identifico como uma pessoa não-binária e irei oficialmente mudar meus pronomes para el, els daqui para frente. Esse momento chegou depois de muito trabalho de cura e autorreflexão”, acrescentou. Demi comentou que ainda está aprendendo muita coisa e que não tem a pretensão de ser especialista ou porta-voz do assunto. “Compartilhar isso com vocês abre um outro nível de vulnerabilidade para mim. Estou fazendo isso por aqueles que não têm sido capazes de compartilhar quem realmente são com seus entes queridos. Por favor, continuem vivendo em suas verdades e saiba que estou enviando muito amor para vocês”, finalizou.