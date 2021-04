Demi Lovato simula noite em que sofreu overdose em seu novo clipe; assista

Assim como a série documental, o novo trabalho da cantora recebeu o nome de ‘Dancing With The Devil’

Reprodução/YouTube/02.04.2021 Em 'Dancing With The Devil', Demi Lovato recriou a noite em que teve uma overdose



Na série documental “Dancing With The Devil”, disponível no YouTube, a cantora Demi Lovato contou detalhes de momentos difíceis da sua vida e um deles foi em 2018, quando sofreu uma overdose e foi agredida por um traficante que a deixou à beira da morte. É justamente esse o tema do seu novo clipe, que recebeu o mesmo nome da série. A letra da música relata a luta da cantora contra as drogas e também é um pedido de perdão a Deus por “dançar com o diabo”. Na canção, a artista fala que estava “sem controle” e que era difícil dizer “não” ao vício que quase tirou sua vida. Nas redes sociais, a artista celebrou o lançamento do seu novo trabalho: “O videoclipe já foi lançado. Obrigada por ouvir e obrigada por me ouvir. Se você ou alguém que você conhece precisa de suporte, lembre-se de que não há problema em pedir ajuda”.

No documentário, Demi chegou a contar que passou anos sóbria, mas quando teve uma recaída, misturou vários tipos de substâncias. “Eu usei drogas que nunca tinha usado antes. Eu nunca tinha usado metanfetamina e experimentei. Misturei com ecstasy, cocaína, maconha, álcool e Oxycontin [medicamento analgésico]. Só isso poderia ter me matado”, afirmou a artista. Confira o clipe de Dancing With The Devil: