Deolane Bezerra explica separação entre famosos e anônimos em festa: ‘Não queria tirar foto a noite inteira’

Influenciadora se pronunciou sobre polêmica envolvendo sua festa de aniversário, realizada na noite desta quarta-feira, 3

Reprodução/Pânico Influenciadora usou as redes sociais para se manifestar sobre polêmica



A advogada e influenciadora Deolane Bezerra, 34, foi às redes sociais para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo a divisão entre famosos, subcelebridades e pessoas desconhecidas em sua festa de aniversário. O evento aconteceu na noite desta quarta-feira, 3, e contou com a presença de diversos famosos. No Instagram, Deolane afirmou que não existiu divisão, mas sim um lugar para os amigos mais próximos. “Não tinha divisão nenhuma, apenas tinha um lugar para mim e para os meus amigos mais próximos, porque eu fiz uma festa para 500 pessoas e tinham 1.500. Nós também queríamos nos divertir, e não ficar tirando foto a noite inteira”, afirmou a influenciadora em vídeos publicados nesta quinta, 4. Em seguida, Deolane disse que, em determinado momento, a divisão ficou fora do controle, mas que “fora isso, foi muito bom”.