Grazi Massafera anuncia saída da Globo após 16 anos: ‘Finalmente encerro um ciclo’

Artista faz um relato relembrando sua trajetória na emissora carioca, que começou quando participou do ‘BBB 5’; ela enfatizou que não foi fácil se consolidar como atriz e que sempre será grata à Globo

Reprodução/Instagram/massafera/04.11.2021 Grazi Massafera deixou a Globo após 16 anos na emissora



A atriz Grazi Massafera anunciou nesta quinta-feira, 4, que encerrou seu contrato de exclusividade com a Globo. A artista estava há 16 anos na emissora e ficou conhecida após participar do “BBB 5”. Nas redes sociais, a artista fez um longo relato relembrando da sua trajetória. “A primeira vez que eu apareci na Globo foi no dia 10 de janeiro de 2005. Aquela garota de 23 anos – que foi praticamente enviada pela mãe para o ‘BBB’ para tentar mudar de vida – não imaginava que ser estrela de reality show muda mais a gente do que ganhar um concurso de Miss. Aquela garota, na verdade, não podia sonhar o que viria a seguir: a Globo me acolheria naquela casa não somente por três meses”, escreveu a atriz.

A primeira oportunidade na emissora após deixar o “BBB” foi como repórter do “Caldeirão do Huck”. Grazi, no entanto, decidiu apostar na carreira de atriz e estudou muito para isso. A estreia na teledramaturgia aconteceu em “Páginas da Vida” (2006), novela na qual interpretou Thelminha. Na época, a estreante atriz precisou lidar com duras críticas e rolaram até rumores de que uma famosa atriz da trama não queria dividir cena com uma ex-BBB. “Se foi fácil? Não, não foi fácil. Tive também que enfrentar preconceitos e, em alguns momentos, pensei em desistir. Tal qual a vida fui superando obstáculos e me descobri forte e destemida. Foi com esta garra que fiz personagens e amigos, muitos amigos”, comentou a atriz. Antes da pandemia, a artista realizou seu último trabalho na Globo, vivendo a protagonista Paloma em “Bom Sucesso”. O papel mais marcante da atriz foi Larissa, uma modelo viciada em drogas que chamou a atenção do público na primeira temporada da novela “Verdades Secretas”.

“Hoje, eu posso bater peito e dizer que, com tanta dedicação, sim, eu sou atriz. Sou ainda a garota de Jacarezinho, mas agora também sou a mãe que se jogou em tudo que é personagem”, comentou Grazi, que é mãe de Sofia, fruto do seu relacionamento com o ator Cauã Reymond. Nesses anos de parceria com a emissora, a atrista também viveu a experiência de ser apresentadora no programa “Superbonita”, do GNT, um dos canais do grupo Globo. “Finalmente encerro um ciclo de exclusividade na Globo. Saio cheia de gratidão e sabendo que a Globo pode não ser mais meu endereço, mas pode ser razão de visita. Muito obrigado a todos da Globo por este ciclo. Nos veremos muito em breve e nos reveremos em todas as memórias que deixo nesta emissora que é parte de mim, de minha história e de meu coração”, finalizou a artista, que já estaria sendo sondada pelas plataformas de streaming Netflix e HBO Max.